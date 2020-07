Scarpa d'Oro, Immobile raggiunge Lewandowski al comando: l'unica 'minaccia' è Ronaldo

Immobile firma la tripletta che lo proietta in testa alla classifica della Scarpa d'Oro: agganciato Lewandowski, il trofeo torna in A dopo 13 anni.

Vista la caterva di reti segnate nel pre-lockdown, sembrava veramente difficile vedere Ciro Immobile fuori dalla lotta per la Scarpa d'Oro al ritorno in campo. Superato da Lewandowski, micidiale a inizio estate, l'attaccante della è riuscito a riprendere il rivale, raggiugendolo in testa: è il miglior marcatore d'Europa.

SCARPA D'ORO: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

E al contrario della , già finita, la offrirà all'attaccante biancoceleste altri 180' per provare a fare il goal determinante per scavalcare il bomber del : la Lazio sarà attesa prima all'Olimpico dal già retrocesso e poi al San Paolo dal .





Tutto lascia presagire che il bomber campano riuscirà a sopravanzare Lewandowski e a proiettarsi verso il prestigioso trofeo: l'ultimo italiano a vincerlo è stato Francesco Totti nel 2007. Prima di lui, proprio l'anno prima, Luca Toni.

Ma non solo. Immobile punta anche al record di goal messi a segno in una stagione di Serie A, i celebri 36 di Gonzalo Higuain, e al titolo di capocannoniere.



L'unico "guastafeste" per il bomber laziale può essere Cristiano Ronaldo: a quota 30, il portoghese ha a disposizione le sfide contro (in casa), (in traferta) e (in casa) per provare a dire la sua in tutte e tre le speciali graduatorie. E sappiamo che quando si tratta di titoli e record, Ronaldo non è mai un avversario semplice da sfidare.