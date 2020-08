Ora è ufficiale: Ciro Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020

Cristiano Ronaldo non giocherà contro la Roma: l'attaccante della Lazio non ha più avversari. È il primo italiano dal 2006 a riuscirci.

Ora è ufficiale: Ciro Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020. L'attaccante della corona una stagione straordinaria aggiudicandosi l'ambitissimo premio: 35 goal - che stasera, contro il , possono aumentare - battendo Robert Lewandowski fermo a 34.

A decretare la vittoria dell'attaccante italiano è la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo, ultimo rimasto in gara che poteva giocarsela. Il portoghese non giocherà contro la , rinunciando alla corsa all'ultima tappa. Vince Immobile, anche la classifica cannonieri in .

Soltanto altri due italiani erano riusciti a vincere la Scarpa d'Oro nella storia: due campioni del mondo come Luca Toni e Francesco Totti. Il primo nel 2006, il secondo nel 2007. Poi Messi, Suarez, Ronaldo, Forlan (che aveva vinto nel 2005). In precedenza Ronaldo, Henry. Soltanto Toni e Totti, però, avevano portato il trofeo in , anche a livello di club. Questa volta tocca a Re Ciro.

A questo punto l'attaccante biancoceleste deve soltanto fare l'ultimo conteggio, quello dei goal totali in campionato: il record assoluto di Higuain di 36 reti, nel 2016, è ad un passo. Manca solo una rete per eguagliarlo. Guarda caso, proprio contro il Napoli. Per lui che è napoletano può valere pure doppio.