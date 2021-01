Scamacca alla Juventus, la trattativa procede: si lavora sul prestito

La Juventus procede nella trattativa per Scamacca, i bianconeri preleverebbero l'attaccante dal Sassuolo in prestito. C'è l'ok del Genoa.

Paulo Dybala dovrà rimanere out 15-20 giorni e, dunque, la si muove per cercare di assicurarsi là davanti un nuovo volto da regalare ad Andrea Pirlo.

Altro giro, altro nome: Gianluca Scamacca. Di proprietà del , attualmente in prestito al , il 22enne centravanti romano potrebbe cambiare casacca nel corso del mercato corrente.

Musica per le orecchie degli uomini della Continassa che, alla ricerca di un'occasione extra lusso, hanno avuto modo di affrontare direttamente l'argomento con i vertici neroverdi nel pre-gara di ieri sera.

Una chiacchierata esplorativa, per il momento, ma che potrebbe sfociare in qualcosa di concreto. Anche perché, e non potrebbe essere diversamente, Madama ha fretta di arrivare all'obiettivo. Se ne riparlerà in queste ore, con i campioni d' propensi a sviluppare una traccia sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Si passa inevitabilmente anche dal Grifone che, in virtù di una ricca abbondanza là davanti, potrebbe agevolare l'offensiva bianconera. Insomma, contatti in corso. Con i campioni d'Italia, quindi, chiamati ad accelerare in vista di un'agenda fitta di impegni ravvicinati e, soprattutto, decisivi.