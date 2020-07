Sassuolo-Juventus, le pagelle: Szczesny para tutto il parabile

Prestazione super per il portiere della Juventus, da dimenticare quelle di Consigli e Matuidi. Male anche Cristiano Ronaldo.

SZCZESNY 8: Para tutto il parabile, spedendo nel dimenticatoio le ultime prestazioni non esaltanti.

CAPUTO 7.5: Un assist. Un goal. E ormai non fa più notizia.

PJANIC 6.5: Manda in rete prima Danilo e dopo Higuain. Proprio come piace a Sarri e proprio come sicuramente piacerà, prossimamente, al .

Altre squadre

RONALDO 5: Fallisce la serata, non trovando la benché minima incisività. Tanti errori e, soprattutto, banali.

CONSIGLI 4.5: Male in occasione del primo lampo zebrato, incerto in diverse letture.

L'articolo prosegue qui sotto

MATUIDI 4.5: Ne azzecca poche, per non dire nessuna.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli 4.5; Muldur 7, Chiriches 5.5 (75’ Marlon s.v.), Peluso 5.5, Kyriakopoulos 5.5; Magnanelli 6 (67’ Bourabia 6), Locatelli 6; Berardi 7 (85’ Ferrari s.v.), Djuricic 7 (66’ Traore 6), Boga 6.5 (85’ Raspadori s.v.); Caputo 7.5. Allenatore: De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 8; Danilo 6, De Ligt 5.5, Chiellini 5 (46’ Rugani 5.5), Alex Sandro 6.5; Bentancur 5.5, Pjanic 6.5 (57’ Rabiot 6), Matuidi 4.5 (84’ Ramsey s.v.); Bernardeschi 5 (61’ Douglas Costa 6), Higuain 6.5 (57’ Dybala 6), Ronaldo. Allenatore: Sarri