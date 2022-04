Sassuolo incerottato contro la Lazio: out Maxime Lopez e Berardi

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna ad essere protagonista. Il trentunesimo turno si aprirà con le tre gare del sabato, tra le quali spicca quella che vedrà opposte all’Olimpico Lazio e Sassuolo.

I capitolini sono chiamati a ripartire dopo il pesante 3-0 patito contro la Roma nel derby, ma ad attenderli ci sarà una sfida non semplice. I neroverdi sono infatti in serie positiva da ben sei turni e nelle ultime settimane hanno scalato la classifica.

Quello che si presenterà a Roma non sarà però un Sassuolo nelle migliori condizioni possibili. Contro la Lazio infatti, Alessio Dionisi non potrà contare su due elementi molto importanti: Maxime Lopez e Domenico Berardi.

Il centrocampista francese non è stato inserito nella lista dei convocati poiché alle prese con un attacco influenzale. Il suo posto nell’undici titolare potrebbe quindi essere preso da Matheus Henrique.

Berardi non ha invece ancora smaltito un fastidio al ginocchio emerso nel corso nei giorni vissuti in Nazionale e, per via precauzionale, si è deciso quindi di non rischiarlo e non portarlo a Roma. Il suo posto in attacco dovrebbe essere preso da Defrel.

Dionisi, inoltre, contro la Lazio non potrà contare nemmeno su Obiang, Romagna e Djuricic.