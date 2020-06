Nessun caso, Sarri: "Non so se Pjanic non giocherà più con la Juve"

Maurizio Sarri commenta la vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Lecce: “Gara dura dal punto di vista fisico, sono contento per Higuain”.

Serviva una vittoria alla per prolungare la sua striscia positiva in campionato e soprattutto per tenere a distanzia ed , ovvero le due dirette concorrenti nella corsa che porta allo Scudetto, e la vittoria, senza grandi affanni, è arrivata allo Stadium contro il .

La compagine bianconera si è imposta con un 4-0 che, in attesa delle risposte delle rivali, la porta al momento a +7 sulla Lazio. Maurizio Sarri, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.

“Ho visto una partita sofferta dal punto di vista fisico. Soprattutto nella fase iniziale abbiamo fatto tanta fatica a carburare, ma ho visto anche una bella mentalità perché anche a gara chiusa abbiamo continuato ad attaccare e a me questa è una cosa che piace molto. Giocando così, ogni tre giorni, è abbastanza normale fare fatica all’inizio, poi è arrivata anche la superiorità numerica che ci ha permesso di affrontare avversari che hanno speso di più e che nel secondo tempo sono andati in difficoltà fisica”.

La vittoria ottenuta dalla Juventus metterà pressione sulle avversarie.

“L’importante è pensare a noi stessi. Dobbiamo andare avanti con la mentalità di questa sera”.

I bianconeri hanno anche ritrovato i goal di Gonzalo Higuain.

“Ha passato un momento difficile a livello personale e globale, perché l’emergenza Coronavirus l’ha colpito molto e gli ha lasciato un segno addosso. E’ tornato, ha avuto un piccolo infortunio ed ora si sta rimettendo in forma. Sono contento che abbia segnato subito, è un giocatore che ci darà tanto nella fase finale di stagione”.

Particolarmente positiva è stata la prova della difesa.

“L’atteggiamento dei due centrali è stato di alto livello. Sono stati altissimi, anche venti metri nella metà campo avversaria. Anche i centrocampisti hanno fatto bene, Pjanic è cresciuto a gara in corso, mentre Rabiot l’ho sostituito per motivi tattici. Douglas Costa? Rappresenta una bella scossa in panchina, può stravolgere le partite”.

In queste settimane si sta parlando molto della possibile partenza di Miralem Pjanic nell'ambito di un'operazione che porterà a Arthur. Fabio Paratici, parlando prima della partita con il Lecce, ha preferito non sbilanciarsi.