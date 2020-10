Sarri-Juve, dialoghi in corso per la risoluzione del contratto

Juventus al lavoro con l'entourage di Sarri per arrivare a un'intesa sulla risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico ai bianconeri.

Missione chiara per la : risolvere il contratto di Maurizio Sarri, ancora legato alla Vecchia Signora per due anni. A tal proposito, nelle ultime ore, si è intensificato il fronte. Con le parti decise ad arrivare a un'intesa rapida e, soprattutto, soddisfacente per tutti.

L'ex tecnico di e non ne fa una questione di soldi. La partita si gioca, infatti, sull'opportunità di poter ripartire il prima possibile, sposando un progetto pluriennale che creda nelle sue idee.

Tecnico campione d' in carica, Sarri cerca il rientro preferibilmente nel Belpaese. Sebbene, ad oggi, i chiacchiericci non siano ancora sfociati in qualcosa di concreto. Ma un mister di tale caratura, e non potrebbe essere altrimenti, una panchina è destinato a trovarla in tempi rapidi.

Archiviato il legame lavorativo con Max Allegri, scaduto il 30 giugnio, Madama si avvia a chiudere il rapporto anche con Sarri. Un'alchimia con l'ambiente mai scattata, a detta del presidente Andrea Agnelli, confluita in un addio perentorio e inequivocabile.