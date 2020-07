Sarri cita Guardiola: "Juventus-Atalanta sarà come andare dal dentista"

Il tecnico della Juventus ha parlato in vista dell'Atalanta, gara essenziale per diverse squadre: "Dybala col Milan? Sarebbe andata allo stesso modo".

Una sconfitta inaspettata, sopratutto dopo il 2-0 che sembrava aver chiuso i conti. Invece la deve fare i conti con un pesante 4-2 subito contro il , che tiene aperto il discorso Scudetto. Ora il match contro l'implacabile , probabilmente il match decisivo per riaprire realmente i giochi o chiuderli.

L'Atalanta ha infatti conquistato tre punti anche nell'ultimo match, approfittando della sconfitta della e del pari , portandosi a -9 dalla Juventus con la possibilità di avvicinarsi a sei lunghezze in caso di successo. La gara della stagione per quattro squadre, un match Sarri contro Gasperini che si annuncia spettacolare.

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia della gara contro l'Atalanta:

Altre squadre

"E' una squadra che sta facendo benissimo. Ha numeri di grandissimo livello, soprattutto in trasferta. E' un anniversario difficilissimo per tutti, la definizione più bella l'ha data Guardiola. Ne puoi anche uscire, ma il male lo senti".

La sfida contro l'Atalanta può valere la stagione, per commentare la Champions League ci sarà del tempo:

"Lasciamo perdere. Non dobbiamo perdere nemmeno la minima energia, abbiamo altri pensieri imminenti".

Come detto, la Juventus viene dalla sconfitta contro il Milan. Match in cui non era presenti per squalifica nè Dybala, nè De Ligt:

"Paulo è un talento assoluto e nessuno lo mette in discussione, ma a Milano, visto il blackout penso sarebbe andata allo stesso modo. Guardiamo avanti".

La Juventus ha bisogno dei migliori Douglas Costa e Higuain per l'ultimo mese di stagione:

Douglas Costa titolare? E' importante, può fare la differenza. Abbiamo fatto un periodo senza Higuain senza alternative ed è stato fuori perchè poteva essere un'ottimo cambio. Gonzalo sta meglio, è riuscito a fare una partita di livello dignitoso a Milano soprattutto nel primo tempo. Non è al massimo della condizione, ma rispetto a due settimane fa l'ho visto in crescita".

La Juventus ha sulla carta la squadra più forte d' , ma in questo periodo anche lei soffre i diversi cambi tra infortuni e squalifiche: