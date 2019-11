Atalanta, Gomez rivela: "Guardiola ha detto che affrontarci è come andare dal dentista"

Il Papu Gomez ha parlato dopo il pareggio dell'Atalanta con il City: "Quello che facciamo noi in Italia, in Europa lo fanno tutti".

La partita giocata questa sera a 'San Siro' fra e in è stata ricca di emozioni e di spunti interessanti: ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' anche il 'Papu' Gomez che ha rivelato le parole di Guardiola.

"Guardiola mi ha detto che affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista. Dispiace perchè nel momento che c'era Walker in porta non siamo riusciti ad arrivare con chiarezza davanti alla porta per calciare. Questo è il dispiacere che abbiamo".

Il tecnico catalano la stima nei confronti della squadra allenata da Gasperini non l'ha mai nascosta e anche al 'Papu', al termine della partita, ha voluto ribadire a suo modo quanto sia difficile giocare contro i bergamaschi. Il capitano dell'Atalanta, però, ha voluto spiegare le motivazioni per cui secondo lui sia così difficile giocare in Europa per le squadre italiane.

"Cosa cambia per noi fra A e Champions? Il ritmo. Lo avevamo notato in ritiro, giocando in e in , dove peraltro avevamo quasi sempre perso. Lì vanno il doppio, difendono poco, vogliono sempre vincere. Il calcio italiano è più lento, di posizione. Il pressing lo fanno a mille mentre in non c'è nessuna squadra che ti pressa".

Intanto però per la qualificazione dei bergamaschi agli ottavi di finale, che sembrava praticamente impossibile prima di questa sera, si è acceso un barlume di speranza. L'attaccante argentino ha voluto ricordare ai tifosi e ai compagni che è ancora tutto possibile.