Sarri sposta Cristiano Ronaldo: lo vuole centravanti della Juventus

Summit tra Sarri e Cristiano Ronaldo: il neo tecnico della Juventus vede il portoghese terminale offensivo del suo progetto tattico.

Presentatosi come nuovo allenatore della , Maurizio Sarri , prima dell'inizio del ritiro estivo, vuole avere le idee chiare riguardo alcuni giocatori e renderli subito partecipi del suo progetto.

Per questo motivo l'allenatore bianconero nella giornata di venerdì, come programmato con la società, ha raggiunto Cristiano Ronaldo , attualmente in vacanza in Costa Azzurra, per confermargli la volontà di farlo diventare una macchina da goal ancora più proficua. Il suo ruolo sarà quello di centravanti puro, più vicino alla porta ed all'area di rigore .

Un centravanti magari capace l'anno prossimo di battere il record di goal in un solo campionato di , che al momento appartiene al suo ex pupillo Higuain con 36 goal.

Nella sua prima stagione bianconera Ronaldo ha messo a segno in totale 28 goal (21 in campionato), l'obiettivo di Sarri è quello di arrivare a quota 40 goal, magari facendolo diventare il capocannoniere del campionato.

I moduli che verranno utilizzati per raggiungere questo obiettivo saranno il 4-3-3 o il 4-3-1-2. Grazie al lavoro sulle fasce dei vari Douglas Costa o Bernardeschi , Ronaldo dovrà ricevere molti più palloni da sfruttare negli ultimi 16 metri.

Ma qual è stata la risposta del portoghese a queste sollecitazioni? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport CR7 ha spiegato a Sarri come gli piaccia, più che stazionare in area, arrivarci partendo da fuori, con qualcuno che gli possa aprire determinati spazi.

I due si ritroveranno tra un paio di settimane in ritiro per continuare la loro chiaccherata e capire effettivamente in campo quale sarà la soluzione migliore per la squadra e per mettere Ronaldo nelle condizioni di essere ancor più decisivo.

Il lusitano ha comunque molto apprezzato la premura di Sarri di volerlo incontrare di persona per sottolineargli la sua fiducia e la sua figura di 'centro' del progetto bianconero, anche di nuovo corso.