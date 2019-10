Sarri applaude la Juventus: "28 tiri in porta, record di possesso palla"

Sarri soddisfatto al termine di Juventus-Lokomotiv Mosca, anche se Fabio Capello non è d'accordo: "28 tiri? Forse ho visto un'altra partita...".

Serve un super Paulo Dybala per evitare alla un clamoroso ko interno contro la Mosca, che vincendo avrebbe superato i bianconeri in classifica. Doppietta per la Joya e rimonta bianconera, con il team Sarri imbattuti e in testa al girone con l' .

Una gara sarriana in termini di possesso palla, visto e considerando che la Juventus ha fatto registrare un dato da record nelle ultimi sedici anni, ma comunque due soli goal arrivati nel finale. Insomma, bianconeri ancora da rivedere, ma comunque reduci dall'ennesima vittoria di questi primi due mesi.

Al termine della gara, Sarri si è detto comunque soddisfatto della gara dei suoi:

"Stiamo giocando ogni tre giorni, a questi ritmi una gara meno brillante può capitare a tutti. Rientra nella normalità. Secondo me non abbiamo sbagliato approccio o partita. Eravamo solo beno brillanti rispetto ad altre partite. Siamo stati mono-ritmo. Eravamo spenti fisicamente ma non mentalmente".

La Juventus non è stata cinica e abbastanza fumosa in attacco, chiusa centralmente da una Lokomotiv ben disposta in difesa:

"Abbiamo fatto 28 tiri in porta e record di tutti i tempi in Champions di possesso palla...".

A tale risposta, dagli studi di Sky Sport, è intervenuto Capello, dubbioso su tale statistica:

"28 tiri? Allora forse ho visto un'altra partita, non mi sembra che il portiere sia stato molto impegnato. Le conosco le statistiche e alcune volte in telecronaca dopo aver letto quindici tiri credevo di aver visto altro".

Sarri ha così spiegato come fossero dati reali:

"Mister, non è un'opinione personale, è una statistica che mi è arrivata...".

Una polemica durata il giro di qualche secondo: anche lo stesso Sarri ha ammesso che il portiere della Lokomotiv è stato poco impegnato, ma in generale la Juventus ha realmente concluso spesso verso la porta, senza però obbligare a parate Guilherme o facendo sudare freddo lo stesso numero uno dei russi.