Sarri alla Juve, ora è ufficiale: guiderà i bianconeri per i prossimi tre anni

Con un doppio comunicato ufficiale, Juve e Chelsea hanno annunciato il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero: ha firmato un contratto triennale.

Ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della . Il , attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato la partenza del tecnico toscano. Che lascia così Londra dopo una sola stagione griffata dalla conquista dell' . Contemporaneamente la Juventus ha annunciato l'arrivo del nuovo allenatore, un mese dopo la separazione da Massimiliano Allegri .

Non è bastato il successo di Baku per consolidare un matrimonio poco sentito e, soprattutto, destinato al rapido divorzio. Non è bastato ottenere il terzo posto nell'ultima Premier League, con l'ex tecnico del fortemente determinato a cambiare aria. Accontentato.

Nelle scorse settimane, in un confronto diretto con la zarina Marina Granovskaia, l'allenatore italiano aveva manifestato la ferma volontà di lasciare i Blues. Vuoi per un feeling mai scattato; vuoi per motivi personali. Insomma, pura voglia di rientrare nel Belpaese.

Musica per le orecchie della Juventus , che ha avuto modo di tracciare ampiamente il percorso. Prima mettendo alla porta Massimiliano Allegri, dopo trovando l'intesa economica – e progettuale – con Sarri: contratto triennale da circa 7 milioni netti annui.

Decisivo, oltre l'operato dell'intermediario Fali Ramadani , il doppio blitz del ds Fabio Paratici nella capitale inglese. Incontri proficui, che hanno portato all'intesa tra club per un indennizzo che dovrebbe sfiorare i 3 milioni di euro.

La Signora la sua scelta l'ha fatta, chiara e inequivocabile. Toccherà al Comandante, toccherà a un vecchio nemico calcistico. Che, dall'alto di una crescita esponenziale, ha convinto pienamente gli uomini della Continassa. Spazio, dunque, alla firma. In tal senso, d'ora in avanti ogni momento è quello giusto. Poi, sarà tempo della presentazione.

Nell'avventura juventina, Sarri verrà affiancato da Giovanni Martusciello (vice allenatore), Paolo Bertelli (preparatore atletico), Luca Gotti (assistente tecnico) e Marco Ianni (uomo di campo). Il preparatore dei portieri, invece, resterà Claudio Filippi . Attesa una risposta da Andrea Barzagli , che potrebbe entrare nello staff dell'ormai nuovo mister juventino. Dal Blues al bianconero. Tutto fatto.