Sara Gama: da simbolo del calcio femminile a vicepresidente AIC

Già nel consiglio federale dal 2017, la capitana delle azzurre e della Juventus Women si prepara a fare un altro passo importante.

Già, tutto vero: Sara Gama è pronta a diventare la prima vicepresidente donna nella storia dell’Associazione italiana calciatori, a testimonianza di come il calcio femminile nel Belpaese stia crescendo in maniera esponenziale a tutto tondo.

A riportare l'indiscrezione è "La Gazzetta dello Sport", che spiega come la fumata bianca dovrebbe andare in scena lunedì 30 novembre, ovvero in occasione delle elezioni dell'AIC. Sempre secondo il quotidiano milanese, il grande favorito per ricoprire il ruolo di presidente sarebbe Umberto Calcagno, già vicepresidente e pronto a ereditare la carica di Damiano Tommasi.

Capitana delle azzurre e della Women, Gama siede in consiglio federale dal 2017. Insomma, un'esponente illustre del movimento nostrano costantemente in prima linea.

Altre squadre

Intelligente tanto fuori quanto sul manto erboso, la calciatrice di Trieste raffigura la più pura élite su scala internazionale. E ora, a 31 e dunque nel pieno della maturità professionale, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Punto di riferimento per Rita Guarino e Milena Bertolini, rispettivamente alla guida della e della Nazionale, Gama rappresenta per chi si avvicina a questo mondo un vero e proprio punto di riferimento.

Figlia di padre congolese e madre triestina, Sara ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio tra le fila di Zaule e San Marco di Villaggio del Pescatore, trovando il debutto con il Tavagnacco: esperienza triennale caratterizzata da 52 presenze e 4 goal.

Dopodiché Chiasiellis, , e Brescia. Tutte esperienze formative, alcune vincenti, fondamentali per entrare a fare parte del moneo bianconero. Sponsor di lusso: Stefano Braghin.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Head of Juventus Women, impegnato a costruire da zero un nuovo progetto, fin da subito ha puntato sul personaggio Gama. Un innesto fondamentale per dare un'identità ben definita al pacchetto arretrato. Il tutto, al tempo stesso, assicurandosi un volto riconosciuto e profondamente rispettato. Binomio soddisfacente, eccome: 3 scudetti, 2 Coppe e 1 .

Nel 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna, Gama è stata inserita da "Mattel" tra le 17 personalità femminili internazionali, con annessa "Barbie" speciale riproducente le sue sembianze.

Laureata in Lingue e letterature straniere presso l'Università degli Studi di Udine, Sara parla fluentemente italiano, inglese, francese e spagnolo. In definitiva, intelligenza al potere. Con un futuro da manager già scritto, ma ancora lontano. Ora conta il campo, regno sovrano in cui la juventina fa ancora la differenza.