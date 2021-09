Samuel Iling-Junior: l'ex Chelsea che impressiona alla Juventus

I bianconeri hanno battuto la concorrenza agguerrita per ingaggiare l'ala 17enne nell'estate del 2020: primi segnali incoraggianti.

Il Chelsea si è costruito la reputazione di avere una delle migliori accademie per lo sviluppo di talenti d'élite in qualsiasi parte del mondo negli ultimi dieci anni o giù di lì. C'è stato però un addio continuo a Stamford Bridge, tuttavia, visto che la maggior parte dei giocatori ha bisogno di lasciare il club se vogliono davvero sbocciare. Proprio questa estate, i Blues hanno venduto Tammy Abraham alla Roma, Fikayo Tomori al Milan, Tino Livramento al Southampton e Marc Guehi al Crystal Palace, tutti e quattro che si sono rapidamente affermati come protagonisti per i loro nuovi club.

Ma forse la più grande storia di successo in termini di un giovane del Chelsea che lascia il club e prospera nel nuovo ambiente è Jamal Musiala. Nei suoi due anni da quando si è unito al Bayern Monaco, Musiala è emerso come uno dei talenti adolescenti più eccitanti in tutta Europa dopo aver battuto innumerevoli record per i campioni della Bundesliga. Il 18enne, tuttavia, non è l'unico giocatore della sua fascia d'età ad aver lasciato il Chelsea per unirsi a un altro club dell'élite europea negli ultimi anni.

Il Bayern era, infatti, uno dei club desiderosi di acquistare Samuel Iling-Junior nell'estate del 2020, quando è diventato chiaro che non avrebbe firmato un nuovo contratto con il Chelsea. Anche Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund hanno mostrato interesse per l'esterno, prima che la Juventus alla fine vincesse la gara per ingaggiarlo.

Iling-Junior era stato promosso nella squadra U19 del Chelsea a 16 anni, ma dopo aver visto l'ex compagno di squadra Musiala emergere in Baviera, il nazionale giovanile inglese era desideroso di seguire le sue orme.



Con l'intensificarsi della battaglia per ingaggiarlo, la Juve ha offerto a Iling-Junior la possibilità di intraprendere un lungo processo a Torino nel tentativo di dare al ragazzo un assaggio di cosa aspettarsi dalla vita in Italia. Questo si è rivelato essere un punto di svolta nelle trattative, con Iling-Junior che alla fine ha messo nero su bianco un contratto triennale con i bianconeri nel settembre 2020.

"Sono pieno di grandi emozioni, essere al Chelsea fin da giovane mi ha davvero fatto crescere, non solo come giocatore che sono oggi ma anche come persona" ha scritto sulla sua pagina Instagram dopo la conferma del suo addio.

"È stato un viaggio benedetto e sono profondamente grato a tutti coloro che sono nell'accademia. Dal personale, dallo staff della cucina, dai giocatori, dagli allenatori e l'elenco potrebbe continuare. Sono pieno di gratitudine per il tempo e gli sforzi profusi nel mio sviluppo, portandomi dove sono oggi."

Nonostante il suo evidente talento, Iling-Junior sarebbe tato stato perdonato per aver iniziato lentamente la vita nel suo nuovo club, dato che si era trasferito in un nuovo paese a 16 anni senza la sua famiglia, il tutto nel bel mezzo di una pandemia.

Ha invece perso poco tempo nella Primavera di Andrea Bonatti, con l'allenatore desideroso di sfruttare la duttilità per usarlo in diversi ruoli. Considerato abbastanza versatile da giocare sia come terzino sinistro che come attaccante sinistro, Iling-Junior si è ritrovato a giocare a volte sulla fascia destra, così come da numero 10 o addirittura da centrocampista centrale durante il suo debutto stagionale.

Bonatti è rimasto molto colpito dalla capacità di dribbling e tiro di Iling-Junior, e la Juve ora vuole farlo giocare più sulla destra per consentire al 17enne di tagliare dentro e sparare in porta con più regolarità. Questa modifica è divenuta definitiva verso la fine della stagione 2020-21, con Iling-Junior che ha concluso bene la stagione nel suo nuovo ruolo, portando il suo bottino a quattro goal e sette assist in 28 presenze.

Quella forma di fine stagione lo ha visto guadagnare le sue prime opportunità con l'U23 della Juve, con il suo debutto nelle competizioni professionistiche avvenuto in Coppa Italia ad agosto. Più possibilità a quel livello seguiranno probabilmente con il passare del tempo, visto come la Juve sia impressionata dal modo in cui Iling-Junior si è comportato fuori dal campo, oltre che su di esso. Continua a imparare l'italiano nel tempo libero, ha anche organizzato sessioni di coaching privato a Londra durante l'estate nel tentativo di lavorare su aspetti particolari del suo gioco che richiedono miglioramenti.

Been working hard with Juventus and England’s Samuel Iling-Junior on 1v1 skills and tactics in the final third.

This guy has everything the modern game demands. Has the mentality also to always want to improve and add to his game!

#football #soccer @CoachingFamily pic.twitter.com/nAuy2t3eFS — MyFootballCoach (@MyFootballCoach) July 8, 2021

Iling-Junior non vede l'ora di mostrare questi miglioramenti mercoledì quando affronterà la sua ex squadra, visto che la squadra giovanile della Juve sfideàr le controparti del Chelsea in UEFA Youth League prima della sfida tra le squadre senior in Champions League qualche ora più tardi.

Ironia della sorte, il Chelsea giocherà la partita a corto di opzioni sulla fascia da terzino sinistro, con Iling-Junior che avrebbe sicuramente riempito quella posizione se fosse ancora a Cobham. Si schiererà invece per difendere la Juve, nella speranza di arrivare in prima squadra il prima possibile.

Ha ancora molta strada da fare per eguagliare l'exploit di Musiala a Monaco, ma i primi segnali sono che la scommessa italiana di Iling-Junior potrebbe dare i suoi frutti.