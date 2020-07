Sampdoria-Milan 1-4: doppietta di Ibrahimovic, rossoneri show

Il Milan passa a Genova e continua a inseguire il quinto posto: doppietta dello svedese, poi Calhanoglu e Leao. Per la Samp primo goal di Askildsen.

E sono undici. Il post lockdown è uno show. Undici partite senza perdere, otto vittorie e tre pareggi. Insieme all' , la miglior squadra della dalla ripresa. Con un rendimento da scudetto che si conferma anche a Genova, contro la . 0-3, con il solito Ibrahimovic a dettare legge.

Pronti-via ed è subito spettacolo. Rebic fa il vuoto a sinistra e pesca Ibrahimovic al centro: colpo di testa su cui l'esordiente Falcone può poco. E uno. Goal più veloce dello svedese in A col Milan. Il secondo rossonero non arriva perché il 25enne portiere doriano si prodiga in un paio di miracoli, al pari di un salvataggio di Yoshida. Un tiro al bersaglio interrotto soltanto da alcuni spunti blucerchiati al quarto d'ora. Poco altro.

Il Milan risale, ci riprova con Theo e ci va ancora solo vicino. A fine primo tempo, però, rischia di rimanere in dieci: Rebic va faccia a faccia con Ramirez, Pasqua rivede l'episodio al Var ma decide solo per il giallo. Anche se Pioli decide di sostituire comunque il croato.

Altre squadre

Poco cambia. Entra Leao, non cambiano i ritmi. Anche se Colley sfiora il goal per la Samp. Al 52' Calhanoglu mette la zampata sul 2-0, su assist ancora di Ibra. Sei minuti dopo tocca ancora allo svedese, lanciato in contropiede ancora dal turco. 0-3 e partita in cassaforte.

La Samp cala, ci riprova con un rigore a 10 dal termine, ma Donnarumma para su Maroni il suo quarto penalty stagionale. Per l'argentino sfuma la gioia del primo goal in A. La trova invece Askildsen, giovane centrocampista norvegese: destro a giro sotto la traversa. Una nota positiva blucerchiata in una serata di show rossonero, reso ancora più brillante da un altro destro a giro, di Rafael Leao.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-4

MARCATORI: 4' e 58' Ibrahimovic, 52' Calhanoglu, 87' Askildsen, 90+2' Leao

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli (46' Leris), Linetty (74' Bertolacci), Vieira (74' Askildsen), Jankto; Ramirez (46' Maroni), Quagliarella (74' Gabbiadini).

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (62' Castillejo), Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié (79' Biglia); Saelemaekers, Calhanoglu (62' Bonaventura), Rebic (46' Leao); Ibrahimovic (79' Paquetà).

ARBITRO: Pasqua

AMMONITI: Bereszynski, Rebic

ESPULSI: -