Sampdoria-Milan, tensione tra Ramirez e Rebic: entrambi sostituiti

Storie tese tra i due giocatori nel finale di primo tempo: prima un faccia a faccia, poi battibecco verbale rientrando negli spogliatoi.

Gli obiettivi per entrambe le squadre sono ormai raggiunti, ma la tensione tra e non è mancata. Specialmente tra Gaston Ramirez e Ante Rebic.

Nel finale di primo tempo i due giocatori sono andati faccia a faccia. Tutto è nato da un fallo di gioco, poi l'ex e l'uruguagio si sono cercati e andati testa a testa. Ramirez poi è caduto a terra.

L'arbitro ha rivisto l'episodio e optato per il giallo, rimettendo pace. Anche se, alla fine, la pace non c'è mai stata. Come ha riportato 'Sky', infatti, il battibecco è proseguito anche al rientro negli spogliatoi.

Altre squadre

Mentre si incamminavano verso il tunnel, il fantasista della Samp avrebbe promesso al croato 'attenzioni particolari' nel secondo tempo.

Per evitare che la situazione peggiorasse, Pioli e Ranieri hanno optato per sostituire sia Rebic che Ramirez, che non sono più rientrati in campo. Per il giocatore rossonero è stagione finita: è stato ammonito e squalificato per la prossima.