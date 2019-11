Sampdoria, infortunio al ginocchio per Bereszynski: torna nel 2020

Bartosz Bereszynski costretto a un intervento in artroscopia al menisco dopo essersi fatto male con la Polonia: "Tornerà tra 5/6 settimane".

Ancora una volta, le nazionali mietono vittime. E dopo il Genoa con Kouamé, anche la riceve brutte notizie: Bartosz Bereszynski si è infortunato a un ginocchio durante il ritiro della e, ora, sarà costretto a tornare in campo soltanto nel 2020.

A comunicarlo sul proprio profilo Twitter è stato Jakub Kwiatkowski, capo ufficio stampa della Polonia. E non si è trattato di un tweet felice per la Sampdoria.

"Bartosz Bereszynski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca. Il giocatore ha rimediato un infortunio al ginocchio durante l'allenamento pre-partita in Israele. I test diagnostici eseguiti oggi hanno mostrato danni al menisco e la necessità di un intervento in artroscopia al ginocchio. Il giocatore è tornato immediatamente dal club per curarsi. Tornerà completamente a disposizione tra 5/6 settimane".

1/2 Bartosz Bereszyński wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Polski. Zawodnik doznał urazu kolana podczas treningu przedmeczowego w Izraelu. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) November 18, 2019

2/2 Pomimo niewielkich dolegliwości wykonane dziś badania diagnostyczne wykazały uszkodzenie łąkotki i potrzebę wykonania artroskopii stawu kolanowego. Zawodnik niezwłocznie udał się na leczenie do klubu. Powrót do pełnego treningu po 5/6 tygodniach. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) November 18, 2019

In sostanza: addio 2019 per Bereszynski, che tornerà abile e arruolabile per Ranieri soltanto nel 2020. Una brutta botta per Claudio Ranieri, che perde per alcune settimane un titolare della propria linea difensiva.

Il tecnico della Sampdoria sarà ora costretto a rivedere la propria organizzazione davanti ad Audero: probabile che tocchi a Depaoli, esterno o terzino a seconda delle evenienze, arretrare sulla linea difensiva per rimpiazzare Bereszynski.