Genoa, infortunio Kouamé: è rottura del legamento crociato

Il Genoa dovrà rinunciare per diversi mesi a Christian Kouamé. L’attaccante ha riportato la rottura del legamento crociato.

Il sarà costretto a rinunciare per diversi mesi ad uno dei suoi uomini di punta. Christian Kouamé ha infatti riportato un infortunio al ginocchio sinistro che potrebbe virtualmente già aver messo fine alla sua stagione.

Attaccante rossoblù si è infortunato nel corso di un match di Coppa d’Africa Under 23 tra la sua Costa d’Avorio ed il e, secondo quanto riportato da Sky, gli ultimi esami ai quali è stato sottoposto hanno rivelato una rottura del legamento crociato.

Per Kouamé fin dai primi momenti si era pensato ad un infortunio di grave entità e gli ultimi accertamenti hanno purtroppo confermato quelli che erano i peggiori timori iniziali. Il Genoa, che è attualmente impelagato nella lotta per non retrocedere, perde in un momento importante della stagione un titolare inamovibile in grado di realizzare 5 goal in 11 partite di campionato e capace di garantire al reparto offensivo velocità e rapidità.

Il Genoa sarà ora chiamato ad intervenire sul mercato per mettere a disposizione di Thiago Motta un altro attaccante di spessore e, da questo punto di vista, la sessione di gennaio potrebbe rivelarsi quanto mai provvidenziale.