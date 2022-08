Salernitana-Roma 0-1: ai giallorossi basta un goal di Cristante, punti pesanti all’Arechi

Vittoria esterna per la Roma all’esordio in campionato. La compagine giallorossa si impone per 1-0 sul campo della Salernitana.

Esordio con vittoria per la Roma di José Mourinho. La compagine giallorossa, grande protagonista della sessione estiva di calciomercato, si impone per 1-0 sul campo della Salernitana e lo fa in realtà presentandosi in campo con un abito molto simile a quello indossato nella scorsa stagione. E’ infatti Paulo Dybala, ovvero l’uomo più atteso in assoluto, l’unico volto nuovo proposto dallo ‘Special One’ nel suo undici iniziale.

La sfida dell’Arechi è di quelle intense e giocate a buoni ritmi, con la Roma che si è fatta preferire, fin dai primi minuti, in fase di possesso. I giallorossi tengono in mano il pallino del gioco, ma difettano in fase conclusiva. A provarci è soprattutto Zaniolo sui cui piedi capitano occasioni interessanti che non vengono però capitalizzate.

Il lavoro del 22 della Roma diventa comunque fondamentale nell’azione del vantaggio giallorosso, visto che il pallone che arriva sul sinistro di Cristante è figlio di una strenua difesa in area che risulta poi decisiva.

Buono l’esordio di Dybala, che è cresciuto con il passare dei minuti. La ‘Joya’ non ha fatto cose strabilianti, ma si è reso pericoloso in un paio di occasioni, andando vicino alla rete soprattutto al 57’ con una conclusione di prima intenzione.

Alla Salernitana resta soprattutto il buon piglio con il quale ha affrontato la ripresa. I campani non sono mai usciti dalla partita, ma è mancato qualcosa soprattutto negli ultimi metri.

LA FOTO

Getty Images

IL TWEET

SALERNITANA-ROMA, I GOAL

SALERNITANA-ROMA 0-1, 33’ CRISTANTE - Conclusione di Abraham murata in area di rigore, il pallone arriva nella zona di Cristante che, dal limite, lascia partire un sinistro che, complice anche una deviazione di Coulibaly, risulta imprendibile per Sepe.

SALERNITANA-ROMA, LA MOVIOLA

Partita scandita da diversi cartellini gialli, tre per la Salernitana e due per la Roma, ma in avvio Sozza ha deciso di non sanzionare una trattenuta di Coulibaly ai danni di Dybala che avrebbe meritato il provvedimento. Al 52’ Karsdorp ci mette il fisico per fermare Mazzocchi in area, il calcio di rigore non c’è nonostante qualche timida protesta. All’86’ rete annullata a Wijnaldum per una posizione di fuorigioco di Dybala che aveva sfornato l’assist vincente.

SALERNITANA-ROMA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

SALERNITANA-ROMA 0-1

MARCATORI: 33’ Cristante

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6.5; Gyomber 5.5, Fazio 6, Bronn 5.5; Candreva 5.5, Coulibaly 5 (73’ Kristoffersen 6), Vilhena 5.5, Kastanos 5.5 (54’ Ribery 6), Mazzocchi 5.5 (62’ Sambia 6); Bonazzoli 6, Botheim 5.5 (62’ Valencia 5.5). All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Cristante 7, Spinazzola 6.5; Dybala 6 (88’ El Shaarawy s.v.), Zaniolo 6 (79’ Wijnaldum 6); Abraham 5.5 (68’ Matic 6). All. Mourinho

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Coulibaly (S), Gyomber (S), Kastanos (S), Smalling (R), Matic (R)

Espulsi: Nessuno