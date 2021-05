Salernitana, il sogno è realtà: promozione in Serie A dopo 23 anni

La Salernitana stappa lo champagne: i campani vengono promossi in Serie A a 23 anni di distanza dall'ultima volta e fanno compagnia all'Empoli.

Salernitana promossa in Serie A. L'ultima volta accadde nel 1998, oggi la storia si ripete. I campani stappano lo champagne, coronando una stagione che da outsider li ha visti stazionare ai vertici per l'intero campionato.

Il ritorno in panchina di Fabrizio Castori - dopo il tribolato matrimonio vissuto tra 2008 e 2009 - era stato accolto dai malumori della piazza, invece il tecnico marchigiano ha messo sul campo tutta la propria esperienza maturata in cadetteria costruendo un giocattolo che è valso la promozione.

"E' una grande gioia, in una piazza così importante è straordinario raggiungere questo traguardo - ha detto a 'DAZN' - I campionati si vincono con il gruppo, con i valori umani e morali. Questi ragazzi si sono subiti calati in questa realtà e adesso raccolgono i frutti del duro lavoro. Non ci sono segreti nel calcio. Decimo trionfo? Dalla Terza Categoria alla serie A ho vinto tutti i campionati. Cinque anni fa ho fatto la serie A con il Carpi, la persi ma sapevo che ci sarei ritornato. Non vedo l’ora".

Salernitana che stacca il pass per la Serie A da seconda in classifica alle spalle della schiacciasassi Empoli (già promossa nell'ultimo turno), proprio colei che i granata hanno battuto 2-0 all'Arechi nel penultimo turno e con cui brindano a braccetto.

La vittoria per 3-0 ottenuta in casa del già retrocesso Pescara nell'ultima giornata, ha consentito ai campani di far festa: 69 punti per la Salernitana, 64 per il Monza terzo in classifica (sconfitto al 'Brianteo' dal Brescia e ai playoff), un gap di 5 lunghezze incolmabile.

La svolta decisiva, ciliegina su una serie di 7 successi nelle ultime 9 partite, porta la griffe di Gennaro Tutino: l'attaccante partenopeo, col rigore realizzato al 96' a Pordenone una settimana fa, ha regalato una vittoria insperata e pesante come un macigno nella corsa alla A della Salernitana. Per 'Genny', arrivato in estate dal Napoli, la palma di bomber dei campani con 14 goal stagionali (13 in B, uno in Coppa Italia).

Finale CLAMOROSO al Teghil

Tutino con un rigore al 96' regala la vittoria alla Salernitana #ZonaGol #DAZN pic.twitter.com/zU5HRa5a9C — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 4, 2021

I campani hanno compiuto l'impresa attraverso un calcio pragmatico, fatto da un'idea di gioco basata sulla solidità e impreziosita dai lampi delle pedine di maggior talento: la Salernitana di Castori (che bissa l'impresa di Carpi del 2015) si è rivelata forte mentalmente e sul prato verde, fino a sconvolgere gli scenari diventando tra le favorite al grande salto.

Tutino, ma anche capitan Djuric, la qualità di Andre Anderson, Di Tacchio, Capezzi, Aya, Bogdan, Gyomber e Mantovani in difesa, la duttilità di Casasola e Jaroszynski, i guizzi di Gondo, tra i pali un Belec tornato a fare la voce grossa dopo qualche annata da 'desaparecido'. Senza dimenticare chi ha trovato meno spazio, rivelandosi comunque prezioso.

La Salernitana torna a giocare in A dopo 23 anni: l'ultima volta, c'erano Song, Di Vaio e Di Michele. La favola è servita.