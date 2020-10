Rugani lascia la Juventus: prestito al Rennes, sabato le visite

Accordo raggiunto tra Juventus e Rennes per il prestito di Rugani, il giocatore ha detto sì. Sabato le visite mediche in Francia.

Stavolta ci siamo davvero. Daniele Rugani lascia la per trasferirsi al . L'accordo tra le società è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il difensore ha accettato il trasferimento in e sabato svolgerà le visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto col Rennes.

La società transalpina verserà 1,5 milioni di euro alla Juventus, inoltre pagherà per intero l'ingaggio di Rugani. Una formula che ha convinto i bianconeri a dare il via libera dopo aver rifiutato l'offerta del .

Il difensore, 26 anni e da poco diventato padre, ora cerca il rilancio in dopo cinque stagioni alla Juventus trascorse più in panchina che in campo.