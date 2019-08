Rugani alla Roma: trattativa aperta con la Juventus

Juventus e Roma trattano il possibile approdo di Rugani in giallorosso. In fase di analisi formula e contropartite: si valutano Riccardi e Celar.

Ora si fa sul serio. Dopo chiacchiericci e sondaggi, e hanno iniziato a parlare concretamente del possibile approdo di Daniele Rugani in giallorosso. In giornata, attraverso l'intermediario preposto all'operazione, le due società hanno iniziato a valutare concretamente la fattibilità dell'operazione. Sul tavolo formule, cifre e potenziali contropartite tecniche legate al mondo delle giovanili.

La Juventus, in virtù degli arrivi di De Ligt e Demiral, ha deciso di privarsi del suo numero 24. Il tutto, e non potrebbe essere altrimenti, pensando una buona plusvalenza in arrivo.

Parallelamente, dopo non aver chiuso l'operazione che avrebbe dovuto portare Lovren alla corte di Fonseca, i capitolini hanno accelerato sull'esubero bianconero. Insomma, strada tracciata. Ma serve ancora un po' di pazienza.

I campioni d' , dal canto loro, ragionano attorno a un affare tra i 20 e i 25 milioni. E, all'insegna della lungimiranza, vorrebbeo provare a inserire il baby trequartista Alessio Riccardi (2001) nel discorso.

Nuovi contatti previsti nella giornata di domani. La , inoltre, valuta la possibilità di affondare il colpo Zan Celar, 20enne centravanti passato dalla Primavera giallorossa al .