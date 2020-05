Rose duro: "Noi calciatori trattati come topi da laboratorio"

Il terzino del Newcastle non spinge per una ripresa immediata della Premier: "Non rischio la mia salute per il divertimento di qualcuno".

Tra mille difficoltà e ostacoli, anche in il mondo del calcio programma una timida ripresa: la prima ondata dei test effettuati ha rilevato la positività di sei persone su 748 campioni analizzati e, al contempo, le squadre possono allenarsi ma soltanto in piccoli gruppi.

Oltremanica vige un clima di profonda incertezza: il bomber del , Troy Deeney, ha fatto sapere di non volersi allenare per evitare di mettere a rischio la sua salute e quella dei suoi familiari, ma questa non è l'unica testimonianza sulla paura che aleggia tra i calciatori.

Intervenuto in un podcast radiofonico, il terzino del (in prestito dal ) Danny Rose ha usato termini molto duri per descrivere il trattamento superficiale riservato alla sua categoria.

"La gente vorrebbe un nostro ritorno in campo, ci trattano come se fossimo cavie o topi da laboratorio".

L'Inghilterra non può dirsi fuori dal tunnel dell'emergenza Coronavirus, ragion per cui i giocatori preferiscono non spingere per un'eventuale ripresa del campionato in tempi brevi.