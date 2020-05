La Premier League scalda i motori. Il massimo campionato inglese si prepara gradualmente al rientro in campo, e dunque al regolare completamento del campionato interrotto a marzo. Opzione che, alla luce degli ultimi avvenimenti, sembra sempre più probabile.

La stessa Premier League ha infatti annunciato attraverso un comunicato ufficiale il ritorno degli allenamenti - inizialmente a piccoli gruppi - da parte dei club, autorizzati dalla giornata di domani, martedì 19, a riprendere le attività.

"Nella giornata odierna le parti in causa della Premier League hanno votato all'unanimità per tornare all'allenamento per piccoli gruppi a partire da domani pomeriggio, primo passo verso la ripresa della Premier League, quando ci saranno le condizioni di sicurezza per tornare in campo.

La prima fase del protocollo 'Return to Training' consente alle squadre di allenarsi mantenendo le distanze sociali. I contatti non sono ancora consentiti.

Questa prima fase è stata concordata con giocatori, dirigenti, medici dei club della Premier League, esperti indipendenti e Governo. Protocolli medici rigorosi e di altissimo livello assicureranno che tutti tornino ad allenarsi nella massima sicurezza possibile".