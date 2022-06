Ronaldo tenta il doppio colpo: Dani Alves e Marcelo al Valladolid

I due terzini brasiliani lasceranno Barcellona e Real Madrid al termine del contratto: il connazionale Ronaldo li vorrebbe entrambi al Valladolid.

Dani Alves sulla fascia destra, Marcelo sulla corsia mancina: il Brasile ha costruito le sue fortune su questo tandem di eccellenti terzini che, per quanto riguarda i club, non hanno mai avuto modo di giocare sotto la stessa bandiera.

Al contrario, sono stati per lungo tempo protagonisti della rivalità tra Barcellona e Real Madrid, proprio le società da cui si svincoleranno ufficialmente dal prossimo 1° luglio: è nota però, da parte di entrambi, la volontà di restare nel calcio europeo, e un assist in tal senso potrebbe provenire da un loro connazionale, che da giocatore era più abituato a segnare.

Stiamo parlando di Ronaldo 'Il Fenomeno', attualmente proprietario del Cruzeiro in Brasile e del Valladolid in Spagna, quest'ultimo recentemente tornato in Liga: proprio i 'Pucelanos' potrebbero rappresentare una valida opzione per il futuro di Dani Alves e Marcelo, come rivelato da 'UOL'.

Il sogno di Ronaldo sarebbe quello, infatti, di accogliere i due campioni al Valladolid, dove innalzerebbero il tasso tecnico e d'esperienza di una rosa chiamata a conquistare una tranquilla salvezza e, chissà, forse anche qualcosa di più.

Un doppio colpo che agirebbe da traino straordinario per le ambizioni del club e dello stesso Ronaldo, deciso a recitare un ruolo primario anche in veste di presidente.