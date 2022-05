Marcelo annuncia l'addio al Real Madrid: "Voglio giocare ancora in Champions"

Dopo la finale vinta contro il Liverpool, Marcelo ha confermato che il suo contratto non sarà rinnovato: il suo futuro sarà ancora in Europa.

2007-2022. Se qualcuno vi dice che le bandiere non esistono più, meglio mostrargli la carriera di Marcelo. Quindici anni nella stessa squadra, nonostante non sia spagnolo e neppure madrileno. Il Real Madrid lo accolto tre lustri fa e ora si prepara a lasciarlo andare. Perché sì, il momento della separazione è finalmente arrivato.

Ad annunciarlo è stato lo stesso terzino brasiliano, che dopo la finale di Champions League vinta a Parigi sul Liverpool ha confermato quel che un po' tutti avevano già capito: dopo il 30 giugno il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato.

"L'emozione è incredibile - ha detto Marcelo ai media spagnoli - è stata la mia ultima partita col Real Madrid, ma sono contento. Non è un giorno triste, me ne vado con una grande felicità. Ringrazio i tifosi per le notti magiche che ho vissuto al Bernabeu.

Ho avuto la fortuna di essere il capitano del Real, di alzare una coppa prima di andarmene. Non potrei lasciare in modo migliore che con la mia quinta Champions League. Si è chiuso un ciclo bellissimo".

34 anni compiuti il 12 maggio, Marcelo lascia il Real Madrid dopo alcuni anni in cui è stato messo in secondo piano dagli allenatori che si sono succeduti sulla panchina dei Blancos. Compresi Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti. Ma il suo palmarès, fatto di campionati e coppe a volontà, parla da solo.

Il futuro? Non sarà in Brasile, come ipotizzato negli ultimi mesi dai media locali. Lo stesso Marcelo ha scartato l'ipotesi a TNT Sports, affermando di voler rimanere a giocare in Europa.

"No, al momento no. Voglio giocare ancora in Champions League, ho alcuni anni di fronte a me per continuare a giocare questo torneo. Non voglio mentire: alcuni dicono che andrò al Botafogo, altri al Fluminense, ma no, non ci andrò".