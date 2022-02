Roma-Verona, Mourinho fa il gesto del telefono: espulso da Pairetto

Nervi tesi nel finale di Roma-Verona, gara emozionante e contraddistinta dall'enorme impatto avuto dai giovani Volpato e Bove, autori delle reti che hanno permesso ai giallorossi di rimontare e salvare quantomeno la faccia davanti al proprio pubblico.

Protagonista indiscusso anche José Mourinho, espulso al 91' da Luca Pairetto: ad indispettire l'arbitro è stato il gesto del telefono fatto dal portoghese, che prima di dirigersi verso gli spogliatoi ha salutato il collega Tudor.

Mourinho ha poi deciso di non fermarsi in sala stampa, visibilmente infastidito per il rosso ricevuto.

Che tra i due 'antagonisti' non corresse buon sangue era cosa abbastanza nota: Pairetto fu proprio il fischietto che spinse lo 'Special One' a pronunciare la seguente frase in riferimento a Zaniolo, a suo dire poco tutelato sui falli subiti.

"Se fossi in lui andrei a giocare all'estero, giocare sta diventando impossibile".