Roma-Verona 2-2: giallorossi di rimonta grazie alla linea verde

La Roma evita il disastro grazie alla sua linea verde: Verona rimontato dallo 0-2 al 2-2, partita non adatta ai deboli di cuore. Per Pellegrini e compagni niente sorpasso momentaneo alla Lazio al sesto posto.

I buoni propositi iniziali dei giallorossi vengono subito affossati dalla qualità delle trame del Verona, che colpisce dopo appena cinque minuti: schema su calcio di punizione con Faraoni al tiro-cross, respinto non in maniera perfetta da Rui Patricio e raccolto dall'accorrente Barak, al decimo goal in questo campionato.

Un tentativo dalla distanza di Pellegrini, disinnescato da Montipò, è l'unico sussulto degno di nota dei padroni di casa nella prima frazione: la partita la fanno gli scaligeri, giunti addirittura al raddoppio con Tameze, servito da Caprari con un passaggio scoccato dalla linea di fondo sull'out sinistro. I capitolini rischiano l'imbarcata, ed è soltanto un fuorigioco di Simeone a salvarli dallo 0-3: niente da fare per il chirurgico rasoterra terminato alle spalle di Rui Patricio.

Mourinho prova ad alzare il ritmo della sua Roma pescando da una panchina parecchio giovane: una delle carte giocate è Cristian Volpato, a cui bastano tre minuti per firmare il primo goal in Serie A sfruttando una corta respinta di Barak. Episodio che serve per fomentare il forcing finale, chiuso dal 2-2 di un altro giovane gettato nella mischia dal tecnico portoghese: serata indimenticabile anche per Bove, che trova una traiettoria maligna e ambiziosa sul primo palo beffando un non proprio irreprensibile Montipò. Nel recupero espulso Mourinho, reo di aver fatto il gesto del telefono a Pairetto.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-VERONA 2-2

Marcatori: 5' Barak (V), 20' Tameze (V), 65' Volpato (R), 84' Bove (R)

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Smalling 5.5, Kumbulla 5.5, Viña 5 (46' Zalewski 6.5); Maitland-Niles 5 (78' Bove 7), Sergio Oliveira 5 (46' Veretout 6), Cristante 6; Pellegrini 5.5; Afena-Gyan 5 (62' Volpato 7), Abraham 5.5. All. Mourinho

VERONA (3-4-2-1): Montipò 5.5; Ceccherini 6.5 (78' Sutalo sv), Günter 6.5, Casale 6.5 (56' Depaoli 6); Faraoni 6.5, Tameze 7 (79' Retsos sv), Ilic 6.5, Lazovic 6; Barak 7, Caprari 7 (64' Bessa 5.5); Simeone 6 (64' Lasagna 6). All. Tudor

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Casale (V), Pellegrini (R), Sergio Oliveira (R), Karsdorp (R), Günter (V)

Espulsi: Mourinho (R) al 91'