Roma, positivo il preparatore dei portieri: sarà sostituito dall'ex Farelli

Dilagano i contagi da Covid-19 in tutta Italia: mai così tanti positivi contemporaneamente tra le venti squadre di Serie A, alcune delle quali letteralmente decimate dal virus.

In casa Roma sono Daniel Fuzato e Borja Mayoral i giocatori attualmente ai box: oltre a loro c'è anche il preparatore dei portieri, Nuno Santos, uno degli uomini di fiducia di José Mourinho.

L'articolo prosegue qui sotto

I giallorossi si sono così ritrovati senza una figura importante all'interno dello staff tecnico, sostituita in maniera temporanea da una vecchia conoscenza della 'Lupa': Simone Farelli.

L'ex Siena, che a febbraio compirà 39 anni, è reduce proprio da un'esperienza con la Roma terminata la scorsa estate: nella capitale era arrivato in qualità di terzo estremo difensore alle spalle di Mirante e Pau Lopez, scivolando poi al quarto posto nelle gerarchie in seguito al ritorno in squadra di Fuzato.

Per Farelli nessuna presenza all'attivo agli ordini di Fonseca ma, per qualche giorno, potrà tornare a riassaporare le emozioni degli allenamenti di Trigoria da un altro punto di vista: quello del preparatore.