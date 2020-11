Roma-Parma, le formazioni ufficiali: Borja Mayoral titolare

Nella Roma giocano Villar, Pedro e Ibanez, fuori Pellegrini. Parma con Osorio e Inglese, Gervinho in avanti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Sohm, Cyprien, Pezzella; Inglese, Gervinho.

Dopo il pareggio dell' e le vittorie di e , tocca alla scendere in campo nelle zone nobili della classifica. Di fronte il di Liverani, ancora a caccia della svolta stagionale dopo un inizio di annata non proprio al top.

Senza Dzko, Fonseca punta nuovamente su Borja Mayoral come punta, supportato da Pedro e Mkhitaryan. Pellegrini recupera ma parte dalla panchina, in mezzo c'è Villar con Veretout. Spinazzola e Karsdorp sono gli esterni, in difesa Mancini, Cristante ed Ibanez davanti a Mirante.

Liverani risponde con Inglese al fianco di Gervinho, Pezzella e Grassi sulle fasce di centrocampo. In mezzo ci sno Cyprien, Sohm e Kucka, con Sepe in porta, In difesa giocano Osorio, Bruno Alves e Gagliolo, nel 3-5-2- disegnato dal tecnico gialloblù.