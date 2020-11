Roma-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e Parma a confronto per l'ottava giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Sulle ali dell'entusiasmo per una classifica ottima nelle prime sette giornate, la Roma di Fonseca ospita il Parma di Liverani, che al contrario non ha iniziato al meglio la nuova stagione di . Per i padroni di casa 14 punti, appena tre meno della capolista , per gli ospiti in qui sei e terzultimo posto distante solo uno.

Nell'ultima gara di campionato la Roma ha avuto la meglio sul per 3-1 grazie ad una grande prestazione di Mkhitaryan, autore di una tripletta. Per il Parma invece solo 0-0 contro la , che ha tra l'altro causato l'esonero di Iachini per quanto riguarda i viola.

Per i tifosi giallorossi la gara tra Roma e Parma all'Olimpico porta sempre ricordi felici: nel 2001, infatti, la formazione allenata da Capello con Totti, Batistuta e Montella come eroi della stagione, riuscì a conquistare lo Scudetto diventando leggenda.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ROMA-PARMA

Roma-Parma si giocherà domenica 22 novembre 2020 alle ore 15: la partita tra giallorossi e gialloblù si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

La gara tra Roma e Parma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202.

Sarà possibile seguire Roma-Parma anche in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, bisognerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Grazie a Goal avrete la possibilità di seguire Roma-Parma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Da valutare diversi giocatori colpiti da coronavirus nella Roma, tra cui Dzeko: pronto Borja Mayoral davanti agli intoccabili Pedro e Mkhitaryan. Karsdorp e Spinazzola esterni, con Cristante e Veretout coppia mediana. Davanti a Mirante spazio per Mancini, Smalling (non al meglio, ma dovrebbe farcela) e Ibanez.

Nel Parma Inglese è favorito su Karamoh per fare coppia in attacco con Gervinho, a centrocampo conferme per Grassi, Hernani e Kurtic, con Kucka piazzato sulla trequarti. In porta ci sarà Sepe, difeso dal quartetto composto da Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Giuseppe Pezzella.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho.