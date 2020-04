Corriere dello Sport - La Roma ci prova: offerta a Mertens

Proposta della Roma a Dries Mertens, in scadenza col Napoli: contratto triennale da 3,5 milioni più bonus. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'.

La ci prova per Dries Mertens. A riferirlo è il 'Corriere dello Sport', svelando un'offerta del direttore sportivo Gianluca Petrachi all'attaccante del .

Mertens è in scadenza di contratto con gli azzurri e - vuoi il blocco del campionato, vuoi un'intesa che fatica a maturare - il rinnovo non sembra cosa certa: ecco perchè i giallorossi fiutano il colpo, gettandosi all'assalto del bomber partenopeo.

Fermo restando che il futuro di Dzeko sarà ancora a Trigoria, come chiarito dalla Roma tramite una nota ufficiale, Fonseca in attacco per la prossima stagione potrebbe ricevere ulteriori rinforzi. Mertens è tra i nomi che intrigano, seppur la pista sia in salita.

La concorrenza è agguerrita e il Napoli sta tentando di tenerlo ancora con sè, ma nel frattempo Petrachi getta l'amo: triennale da 3,5 milioni più bonus a stagione, eccola la proposta messa dai capitolini sul tavolo di Mertens. In attesa di decifrarne il futuro, la Lupa si muove e risponde presente.