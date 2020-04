La Roma blinda Dzeko: "Il suo futuro è qui"

Edin Dzeko non si muove dalla . Lo assicura il club giallorosso, con una nota ufficiale diramata attraverso l'ANSA tesa a spegnere le voci riguardanti un possibile divorzio dal bosniaco.

"L'AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c'è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore".