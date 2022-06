Il centrocampista serbo atterrerà oggi nella Capitale, dove è pronto a sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo lega ai giallorossi.

Nemanja Matic è pronto a riabbracciare Mourinho per la terza volta in carriera. Dopo le esperienze condivise con il Chelsea e con il Manchester United, stavolta i due si ritroveranno alla Roma.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il serbo è sbarcato nella capitale lunedì 13 giugno alle ore 9:30 all'aeroporto di Ciampino.

Subito dopo, il centrocampista si recherà a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito per poi spostarsi a Trigoria.

Prevista dunque in giornata anche la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per una stagione più un'opzionale secondo anno.

Matic verrà tesserato come comunitario, avendo a disposizione il passaporto slovacco ottenuto ai tempi del Kosice.

Si tratta del secondo rinforzo per Mourinho dopo Mile Svilar, arrivato anche lui a parametro zero come Matic. Il raduno in programma per il 4 luglio potrebbe però vedere anche qualche altro volto nuovo a Trigoria.