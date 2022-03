Record - Svilar primo rinforzo della Roma per il 2022/23: ha firmato per 5 anni

A due mesi dalla conclusione della stagione, la Roma pensa già al futuro. In tutti i sensi. Perché il primo rinforzo per il 2022/23 c'è già: sarà Mile Svilar, 22 anni, portiere serbo con cittadinanza belga del Benfica, pronto a sbarcare in Serie A a parametro zero.

Dopo l'accordo verbale delle scorse settimane, ecco anche il nero su bianco: secondo il quotidiano portoghese 'Record', Svilar ha già firmato con la Roma un contratto della durata di cinque anni, dunque con scadenza 30 giugno 2027. Non manca dunque che l'ufficialità perché l'acquisto giallorosso possa dirsi effettivo.

Svilar, come detto, arriverà a Roma a parametro zero: il contratto dell'ex portiere dell'Anderlecht, che a Lisbona non ha praticamente mai giocato se non nella seconda squadra del Benfica, scadrà a giugno. Libero di accordarsi con chiunque, il serbo (ha già esordito nella Nazionale maggiore, nonostante abbia giocato nelle selezioni giovanili belghe) ha scelto i giallorossi.

Toccherà dunque a Svilar completare la batteria dei portieri della Roma: una lista che al momento vede, oltre al titolare e intoccabile Rui Patricio, anche il brasiliano Fuzato e il giovane Boer.

Proprio Rui Patricio in questa stagione è quasi sempre stato il titolare dei pali della Roma: l'ex Wolverhampton è sceso in campo 30 partite su 30 in campionato, 9 su 10 in Conference League (la restante, in casa del CSKA Sofia, l'ha disputata Fuzato), più un paio in Coppa Italia.