La richiesta della Roma alla Lega: "Rinviamo la partita col Napoli"

La Roma chiede spiegazioni sul rinvio di Juventus-Napoli e contrattacca: "Rinviamo anche la partita di domenica".

Nella lunga lettera inviata dalla Roma alla Lega di Serie A, dopo il rinvio di Juventus-Napoli, c'è anche una precisa richiesta nella parte finale, come si evince dal testo riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

"In via subordinata, stante la prossimità con la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar Donetsk-Roma, che si terrà in data 18 marzo 2021 alle ore 18.55, formuliamo sin d’ora formale richiesta di posticipazione, a data da destinarsi, della gara della 28a giornata del Campionato di Serie A TIM Roma-Napoli, attualmente in programma per il giorno 21 marzo 2021, ore 20.45".

Questa la parte finale della lettera della Roma, che invece vi riportiamo qui sotto nelle sue parti iniziali salienti:

"Le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrare la scrivente società la successiva domenica 21 marzo". "In assenza di chiare motivazioni sportive, appare essere stata assunta con il solo intento di fornire un ingiusto (quanto pacifico) vantaggio alla SSC Napoli a discapito della AS Roma con evidente condizionamento del regolare esito del Campionato. Confidiamo, dunque, nella Vostra comprensione e nell'urgente adozione, da parte Vostra, dei più opportuni provvedimenti correttivi. In caso contrario, ci riserviamo ogni azione a tutela della scrivente Società e degli Azionisti e dei nostri Tifosi, nelle sedi e giurisdizioni che si renderanno più opportune".

In buona sostanza, la Roma non si capacita del rinvio di Juventus-Napoli, partita che si sarebbe dovuta giocare mercoledì a pochi giorni dalla sfida tra Roma e Napoli. Per i giallorossi, senza un valido motivo, si tratta di un favoreggiamento per la squadra partenopea.

Una provocazione, forse, quella di chiedere allora anche il rinvio di Roma-Napoli, ma intanto il messaggio pubblico alla Lega è stato lanciato. E adesso cosa risponderà?