Roma-Juventus, le pagelle: Ronaldo leader, Kolarov delude

Ottima prestazione per Dybala, da rivedere Pau Lopez. Demiral e Zaniolo giganteggiano, poi il k.o per entrambe.

Le pagelle di - :

DEMIRAL 7: La sua gara dura 19’, giusto il tempo per trovare il primo in bianconero. Il tutto, giganteggiando. Esce per un infortunio che assomiglia tanto a un brutto spavento. E, intanto, gli ottimi contributi iniziano a non fare più notizia.

RONALDO 7: Dopo la tripletta rifilata al , la prima in serie A, ecco un’altra rete. Ma non solo. Prestazione da leader, sempre a disposizione della squadra.

DYBALA 7: Altro giro, altra grande prestazione della Joya. Si crea, dal nulla, un rigore. Palesando, in lungo e in largo, una manifesta superiorità.

ZANIOLO 6.5: La barella. Le lacrime. Immagini che mai avremmo voluto vedere e che, purtroppo, al 36’ hanno decretato il game over per il fuoriclasse carrarino. Per distacco, fino a quando è stato in campo, il miglior elemento tra i giallorossi.

DIAWARA 6.5: In mezzo al campo fa sentire tutta la sua fisicità, elevandosi per lucidità anche nei momenti più complicati della sua squadra.

KOLAROV 4.5: Perde il duello con Demiral e, in generale, ne azzecca poche. Persino su punizione, che solitamente è il pezzo forte della casa.

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez 5; Florenzi 6, Mancini 5.5, Smalling 6, Kolarov 4.5; Diawara 6.5, Veretout 5 (66’ Cristante 6); Zaniolo 6.5 (35’ Under 6), Pellegrini 6, Perotti 6 (81’ Kalinic s.v.); Dzeko 5.5. Allenatore: Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; Cuadrado 5.5, Demiral 7 (19’ De Ligt 6.5), Bonucci 6.5, Alex Sandro 5.5; Rabiot 6, Pjanic 6, Matuidi 6; Ramsey 6.5 (69’ Danilo 6); Dybala 7 (69’ Higuain 6), Ronaldo 7. Allenatore: Sarri