Roma-Juventus, le pagelle: Morata decisivo, disastro Ibanez

ROMA

RUI PATRICIO 5.5 – Non può nulla sulle reti, per il resto assiste incredulo all’evoluzione finale.

MAITLAND-NILES 6 – Fresco di approdo in giallorosso, ecco subito una maglia da titolare: intraprendete ma con qualche pecca in termini di precisione.

SMALLING 6 – Tiene botta e, in generale, non la fai mai vedere a Kean.

IBANEZ 4 - In difficoltà sin dall'inizio: si perde Dybala in occasione del pareggio, esce inspiegabilmente tardi su De Sciglio, sbaglia parecchi appoggi e in marcatura non è mai sicuro, fidandosi troppo dell'istinto. Ancora una gara da dimenticare, non la prima

CRISTANTE 6 – Protegge costantemente i centrali di difesa, il tutto impostando con lucidità.

VERETOUT 6 – Assist e, in generale, la solita presenza qualitativa in mezzo al campo. Rispetto al match di Torino, non è lui ad andare dal dischetto (78’ CARLES PEREZ SV)

MKHITARYAN 6.5 – Prestazione pimpante condita dalla rete del secondo sorpasso.

PELLEGRINI 5.5 – La qualità, dalle sue parti, non manca mai. Poi, la punizione delle punizioni. Ma quanto pesa il rigore fallito nel finale… (87’ BORJA MAYORAL SV)

AFENA 6.5 – Generosità al potere, con qualche lacuna nell’uno contro. Il ragazzo è forte e, sicuramente, crescerà. (71’ SHOMURODOV 5.5 – Si accende poco e male)

ABRAHAM 7 – Devastante dal punto di vista atletico, sotto porta non perdona. E, in generale, dimostra di essere a tutti gli effetti un top player.

JUVENTUS

SZCZESNY 7 – Incolpevole sui tre lampi giallorossi, come all’andata propone la specialità della casa: penalty parato.

CUADRADO 5 – Perfomance di basso livello che, inoltre, per via del giallo rimediato non gli consentirà di prendere parte alla finale di Supercoppa.

DE LIGT 5 – Traballa pericolosamente, anche per colpa dell’ottima serata targata Abraham. Doppia ammonizione, salterà anche lui l’imminente sfida contro l’Inter.

RUGANI 5 – Costantemente fuori tempo, prova a giocarsi la carta dell’esperienza.

DE SCIGLIO 6.5 – Sfortunato nella conclusione dell’armeno, la decide. Già, tutto vero.

BENTANCUR 5 – Né costruisce né distrugge, un ibrido che ormai non fa più notizia. (63’ ARTHUR 6 – Ordine e pulizia in termini di manovra).

LOCATELLI 6.5 – Gli inserimenti li sa portare a termine. Eccome, vedi la zuccata. Domanda: perché così sporadici?

MCKENNIE 5 – Corre a vuoto e, ovviamente, perde lucidità di minuto in minuto. DYBALA 6.5 – Segna e predica nel deserto. Stop. (82’ CHIELLINI SV).

CHIESA 6.5 – Resta in campo giusto il tempo di regalare alla Joya una palla d’oro. Costretto a uscire per infortunio, preoccupa: distorsione al ginocchio sinistro da valutare nelle prossime ore. (32’ KULUSEVSKI 6 – Tantissimi errori, ma ha il merito di segnare il momentaneo 3-2).

KEAN 4 – Non ne tiene una, non ne azzecca una. (63’ MORATA 7 – Entra e cambia la gara a suon di accelerazioni).

LE PAGELLE DI ROMA-JUVENTUS

ROMA (4-2-3--1): Rui Patricio 5.5; Maitland-Niles 6, Smalling 6, Ibanez 4, Vina 6, Cristante 6, Veretout 6 (78 Perez s.v.), Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 5.5 (87’ Borja Majoral s.v), Afena-Gyan 6.5 (71’ Shomurodov 5.5); Abraham 7.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny 7; Cuadrado 5, De Ligt 5, Rugani 5, De Sciglio 6.5; Locatelli 6.5, Bentancur 5 (63’ Arthur 6); McKennie 5, Dybala 6.5 (82’ Chiellini sv), Chiesa 6.5 (32’ Kulusevski 6); Kean 4 (63’ Morata 6.5).