Roma, Dzeko è guarito dal Covid-19: "Finalmente negativo"

Edin Dzeko torna a disposizione della Roma, dopo la negatività dell'ultimo tampone. Ci sarà quindi per Napoli-Roma.

Dopo la vittoria contro il e l'ottimo momento di forma della , Fonseca questo lunedì accoglie anche un'altra bella notizia, attesa da giorni: Edin Dzeko torna a disposizioe, dopo essere guarito dal Covid-19.

Finalmente negativo! 🙏🏻💪🏻

Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene!



— Edin Džeko (@EdDzeko) November 23, 2020

Il giallorosso era positivo dallo scorso 6 novembre, quando aveva annunciato egli stesso la notizia. Adesso comunica invece la negatività, con queste parole.

"Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene".

Adesso non è chiaro se il giocatore sarà a disposizione in contro il Cluj, ma sicuramente sarà pronto e alle direttive di Paulo Fonseca per il match di domenica contro il .