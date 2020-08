Robur Siena, Campodarsego e Sicula Leonzio, niente da fare: non c'è l'iscrizione alla C

I tre club sono gli unici a non aver portato a termine l'iscrizione al terzo campionato italiano e dunque ai professionisti.

Non ci saranno né Sicula Leonzio né Robur Siena e né Campodarsego nel prossimo campionato di Serie C. Le tre compagini, infatti, sono le uniche a non aver effettuato l'iscrizione per la stagione 2020/2021 al via nelle prossime settimane. Per loro la Serie D o in generale i dilettanti.

Se il Sicula Leonzio è un club abituato ai dilettanti, con il salto nella terza serie avvenuto a sorpresa negli ultimi anni, il Siena ha invece vissuto stagioni importanti nel nuovo millennio, in dal 2003 al 2013 per un decennio, prima della Serie B e del fallimento con seguente arrivo in Serie D.

Per la Robur Siena, dunque, qualora dovesse arrivare un'iscrizione al campionato di Serie D, sarà un nuovo passo indietro dopo quello del 2014, quando non si iscrisse al torneo di Serie B: allora subì la revoca dell'affiliazione alla FIGC e venne dichiarata fallita per dissesto finanziario.

Il club toscano venne iscritto in sovrannumero in Serie D, riuscendo immediatamente a tornare tra i professionisti l'anno successivo. Ora però il ritorno tra i dilettanti: il nuovo fallimento getterebbe nello sconforto i fans della Robur Siena, sopratutto dopo essere stati abituati alla Serie A per anni.

Per il Campodarsego, invece, si trattava della prima storica promozione tra i professionisti dopo aver concluso al primo posto il proprio girone di Serie D: per la squadra dell'ex promessa Cristian Pasquato si profila nuovamente lo scenario dilettantistico.