Rinnovo Dybala, distanza tra Juventus e entourage: nuovo incontro a fine mese

Il club bianconero e l'entourage dell'argentino si aggiorneranno a fine mese dopo l'incontro della giornata di oggi: si continua a trattare.

E' terminato il terzo incontro la Juventus e Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala: si è discusso della proposta del club bianconero, a cui l'entourage dell'argentino ha fatto seguire una controproposta.

#Juventus-#Antun: terminato il terzo incontro per il rinnovo di #Dybala. Alla proposta dei bianconeri, l’entourage dell’argentino ha presentato una controproposta. C’è distanza, bisogna continuare a trattare. Le parti si aggiorneranno a fine mese 🇦🇷⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 14, 2021

Dopo il summit di mercoledì, si continua a discutere alla Continassa: resta la fiducia manifestata negli ultimi giorni, prima dell'incontro terminato negli scorsi minuti, in ottica prolungamento.

Intanto, Dybala sarà impegnato in giornata nell'amichevole contro l'Atalanta, con Massimiliano Allegri che punta forte su di lui come sempre fatto, alla ricerca dell'intesa giusta a una settimana dal weekend che darà il via alla nuova Serie A.

Per adesso c'è una certa distanza tra le parti, bisognerà quindi continuare a trattare: la Juventus e Antun si riaggiorneranno a fine mese, alla ricerca di un accordo per il rinnovo di Dybala.