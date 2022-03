Rinnovo Dybala: entourage alla Continassa per incontrare la Juventus

In casa Juventus, il rebus legato al futuro di Paulo Dybala vivrà una giornata chiave: l'entourage dell'argentino, ha fatto capolino alla Continassa.

I rappresentanti della 'Joya', in primis Jorge Antun, sono giunti nel quartier generale bianconero per parlare col club del rinnovo dell'attaccante, in scadenza a giugno e per il quale la trattativa risulta in stand-by.

L'obiettivo degli agenti di Dybala, nonchè quello di Madama, è quello di trovare la quadra e cancellare l'enorme punto interrogativo che al momento aleggia sulla permanenza del sudamericano alla corte di Massimiliano Allegri.

Lo stesso Allegri, dopo Juve-Salernitana, a 'DAZN' aveva ammesso di non essere in grado di garantire se Dybala resterà o meno a Torino.

"Non so se in estate sarà ancora della Juve".

Oggi il tanto atteso summit, che dovrà far chiarezza su cosa ne sarà del matrimonio tra Paulo e la Signora.