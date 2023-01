In casa nerazzurra tiene ancora banco la questione legata al contratto del difensore slovacco: accordo tra le parti lontano.

La conquista della Supercoppa italiana ha regalato all'Inter momenti di euforia che hanno accompagnato la squadra di Simone Inzaghi al rientro da Riyad, con il trofeo in mano: adesso è tempo di pensare alle altre priorità.

Oltre al ritorno in campo in Serie A, fissato per lunedì, a San Siro contro l'Empoli, il club nerazzurro si è occupato in queste ore della questione relativa al rinnovo di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, com'è noto, andrà in scadenza a giugno 2023 ed è uno dei primi punti nell'agenda dell'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, che continua a trattare con l'entourage del giocatore.

Come raccontato nei giorni scorsi, venerdìè andato in scena un incontro tra la dirigenza dell'Inter e l'agente del calciatore.

C'è ancora una distanza importante tra le parti: i nerazzurri offrono 6,5 milioni di euro all'anno, proposta che non sembra convincere Skriniar, che avrebbe frenato i discorsi per il rinnovo.

La richiesta della controparte si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro: insomma, c'è un gap che pare difficile da colmare. Sullo sfondo rimane la posizione del PSG, che sembra poter garantire un ingaggio superiore allo stesso Skriniar in estate, quando andrà in scadenza.

"Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione: lasciamolo tranquillo, deve prendere la sua decisione con calma".

Le parole rilasciate da Marotta a Mediaset nel prepartita della Supercoppa italiana fanno capire che la posizione dell'Inter rimane comunque quella improntata sull'apertura e sul dialogo, ma i mesi continuano a passare e in casa Inter diventa sempre più prioritario tracciare la via per il futuro, con o senza Skriniar.