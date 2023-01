L'Inter incontra gli agenti di Skriniar: domani il summit decisivo per il rinnovo

Fissato per venerdì il faccia a faccia tra l’entourage dello slovacco e il club nerazzurro: filtrano sensazioni negative sul rinnovo.

Dentro o fuori. Un faccia a faccia in cui verranno sciolte le riserve e si capirà se continuare ancora insieme o salutarsi. Il futuro di Milan Skriniar e il matrimonio con l’Inter passano dall’incontro che si terrà domani tra l’entourage del difensore e la dirigenza del club nerazzurro.

Sul tavolo c’è sempre la proposta da 6 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2027 fatta recapitare dall’Inter lo scorso ottobre allo slovacco, con fascia di capitano e futuro da leader tecnico e dello spogliatoio. Un’offerta che tocca il tetto massimo stabilito dal club per i propri top player.

“Sappiamo che possiamo fare tanto, ma non possiamo fare l'impossibile”.

Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di viale della Liberazione, aveva parlato ai microfoni di DAZN in occasione della sfida contro il Napoli.

L’impossibile. Sì, perché l’Inter si è spinta al massimo delle sue possibilità in termini economici e di leadership garantendo al calciatore un ruolo primario su entrambi i fronti.

Nelle ultime settimane ci hanno pensato i tifosi nerazzurri a provare a convincere Skriniar con cori e striscioni, sia in occasione della trasferta contro il Monza che nella sfida casalinga contro il Parma.

"Skriniar sei il nostro capitano, sei padrone di Milano. Resta con noi", recitava il messaggio indirizzato al difensore slovacco e capitano della squadra meneghina.

Nel summit di domani, l’entourage di Skriniar farà recapitare a Marotta e Ausilio la risposta del calciatore. Al momento, però, filtrano sensazioni negative circa il rinnovo, con il difensore ex Sampdoria orientato a rifiutare la proposta.

Skriniar è tentato dal corteggiamento di top club stranieri, che si sono già informati e seguono interessati l’esito della trattativa. Non c'è solo il PSG: sirene inglesi per lo slovacco che ora dovrà sciogliere le riserve e comunicare se vorrà continuare la sua avventura in nerazzurro o sceglierà di intraprendere una nuova esperienza.

Poche ore e scopriremo quale sarà la decisione di Skriniar. Il countdown è iniziato: domani il faccia a faccia decisivo.