Giornata di rientri in casa Juventus, oggi attesi i Campioni d'Europa

Oggi è il giorno dei rientri alla Continassa di numerosi nazionali, tra cui i Campioni d'Europa della nazionale italiana.

Continua la preprazione alla prossima stagione della Juventus, con Massimiliano Allegri che nella scorsa settimana ha accolto alcuni tra i nazionali impegnati quest'estate e che oggi si prepara ad aprire le porte della Continassa ai Campioni d'Europa in carica.

E' la giornata del ritorno in casa bianconera dei giocatori che quache settimana fa hanno alzato, insieme ai compagni, il trofeo di Euro 2020, terminando a Wembley una cavalcata indimenticabile guidata da Roberto Mancini e dal suo staff.

Alla Continassa oggi rientreranno, quindi, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, e chiaramente Giorgio Chiellini, che discuterà con la società bianconera i termini per il nuovo contratto che firmerà nei prossimi giorni, dopo la scadenza del precedente.

Allegri, sempre in giornata, ritroverà anche i nazionali impegnati in Copa America, Juan Cuadrado, protagonista di un buon torneo con la Colombia, Alex Sandro e Danilo, questi ultimi arrivati in finale con il Brasile, a un passo dalla coppa, sconfitti dall'Argentina di Lionel Messi.

La Juventus continua a prepararsi alla prossima stagione, sempre più al completo, in attesa dei possibili nuovi arrivi dal mercato e dei prossimi impegni.