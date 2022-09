Banana lanciata contro Richarlison e interventi durissimi: Brasile-Tunisia nel caos

Una normale amichevole si è trasformata in un caso dopo il rosso di Bronn e la banana lanciata a Richarlison dopo la terza rete dei verdeoro.

Brasile sugli scudi nel match di scena in Francia contro la Tunisia. Neymar e soci si divertono, ma a fare notizia è soprattutto quanto accaduto in seguito al bis dei verdeoro segnato da Richarlison.

Dopo aver segnato il terzo goal del Brasile, Richarlison e il resto dei compagni hanno festeggiato vicino alla bandierina. All'indirizzo del giocatore del Tottenham, trascinatore del team di Conte in questo avvio stagionale, è stata lanciata una banana.

Non solo, visto che sono piovuti diversi altri oggetti vicino alla bandierina dove il Brasile festeggiava la seconda rete, arrivata in seguito a quelle di Talbi, per la Tunisia, e di Rapinha - in seguito autore di una doppietta.

Una gara durissima tra l'altro quella giocata a Parigi, con la Tunisia rimasta in dieci dopo l'intervento di Bronn al minuto 42. Diversi interventi duri da parte del team africano, che prenderà parte alla prossima Coppa del Mondo in Qatar al pari dei verdeoro.

Nelle ultime settimane aveva fatto scalpore l'attacco ad un altro giocatore brasiliano, ovvero Vinicius, arrivato durante una trasmissione tv spagnola:

"Se vuoi ballare la samba vai al Sambodromo in Brasile. Qui devi rispettare i tuoi colleghi e smettere di fare la scimmia".

Nel mirino i balli di Vinicius dopo una rete: esultanza mostrata anche nel Derby contro l'Atletico Madrid, dopo un lungo tweet anti-razzista in seguito alle scuse dell'autore della dichiarazione.