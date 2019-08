Ribery alla Fiorentina, è ufficiale: il club lo annuncia su Twitter

Arrivato in mattinata a Firenze, Franck Ribery diventa un nuovo giocatore della Fiorentina: #WelcomeLegend. Il francese firmerà un biennale.

Tutto vero. Tutto reale. Non è un sogno a occhi aperti: Franck Ribery è un nuovo giocatore della . Che, in attesa del classico comunicato ufficiale, ha già annunciato sul proprio profilo Twitter l'arrivo del fuoriclasse francese.

#WelcomeLegend è l'hashtag scelto dalla Fiorentina per salutare il sensazionale arrivo di Ribery. "Benvenuta leggenda". Ed in effetti di una leggenda si tratta: del , del calcio francese - nonostante il rapporto complicato con la nazionale - e, in generale, del calcio del ventunesimo secolo.

"Sono felice di essere qui assieme alla mia famiglia. Ho già parlato una settimana con la Fiorentina, Luca Toni mi ha detto che questo è un grande club e che la città è bella. A me questa città piace e inoltre conosco già l'italiano. Mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto".

Così ha parlato Ribery una volta atterrato a Firenze, dopo l'accordo totale raggiunto nelle scorse ore con la Fiorentina. Ad accoglierlo, altri due personaggi illustri della storia viola: Dario Dainelli e Giancarlo Antognoni.

Due anni di contratto, 4 milioni fissi a stagione più bonus: sono questi i termini dell'intesa tra la Fiorentina e Ribery. Il francese ha già chiesto la maglia numero 7, che però è già di proprietà dell'altro neo acquisto Pulgar, e potrebbe esordire già sabato contro il . Il momento di vederlo con la maglia viola sulla pelle sta per arrivare.