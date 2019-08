Ribery avrà la sua maglia numero 7: la Fiorentina la 'toglie' ufficialmente a Pulgar

La Fiorentina già pubblicizza sui suoi canali la maglia viola di Ribery: il numero 7 andrà sulle spalle del francese e sarà tolto al cileno Pulgar.

Ancora prima di emettere un comunicato ufficiale sull'argomento, la ha di fatto sciolto il nodo sul numero di maglia che indosserà l'esterno offensivo francese. L'ex aveva chiesto infatti la maglia numero 7, se non che quest'ultima era già occupata nella squadra viola da un altro acquisto estivo, il centrocampista cileno Erick Pulgar.

Il club del patron Rocco Commisso infatti ha già pubblicizzato sui suoi canali ufficiali la vendita nello store della maglia di Ribery, che avrà appunto sulle spalle proprio il numero 7.

Pulgar dunque, arrivato in viola nel corso della campagna di trasferimenti estiva dal , dovrà optare per un altro numero. L'assegnazione dei numeri di maglia operata dai gigliati, del resto, non era ancora definitiva, da cui la decisione di accontentare l'esperto francese da parte della società.

A facilitare il tutto sarebbe stato proprio Pulgar, che avrebbe dato il suo ok al cambio di numero di fronte alla richiesta del club e del nuovo acquisto.