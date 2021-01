Reynolds, sinergia Juve-Benevento: fissato l'incontro

Fissato entro la metà della prossima settimana il vertice decisivo che dovrebbe portare l'americano al club sannita con dietro la regia bianconera.

Bryan Reynolds si avvicina a passi spediti verso il campionato italiano. Subito, il . Successivamente, la . Quadro delineato che, entro la metà della prossima settimana, dovrebbe sfociare nelle firme. Insomma, percorso tracciato.

Un'operazione ancora da definire chirurgicamente ma che - complessivamente - dovrebbe sfiorare gli 8 milioni di euro. Resta ancora da capire se il club sannita intaprenderà la strada del prestito con obbligo di riscatto dall' .

Oppure, ipotesi più remota, se i campani metteranno direttamente le mani sul cartellino del 19enne laterale texano per poi, a giugno, venderlo alla Vecchia Signora.

Dettagli, ma non troppo. Ecco perché, in piena sinergia, i due club nei prossimi giorni incontreranno l'entourage del terzino americano per provare ad arrivare alla conclusione dell'affare. Monitorando, parallelamente, eventuali rilanci di e . Che, al momento, non ci sono stati.

Prosegue, quindi, la politica di ringiovanimento intapresa da Madama che, non avendo a disposizione slot per tesserare altri calciatori extracomunitari nel corso della stagione corrente, ha trovato nel Benevento un prezioso alleato. Ultime curve, ultimi metri. E sarà traguardo.