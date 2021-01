Reynolds, sinergia Benevento-Juventus: trattativa chiusa

Espletato l'iter burocratico, il 19enne terzino destro americano approderà alla corte del club sannita con dietro la regia bianconera.

Un nuovo colpo a stelle e strisce per la : Bryan Reynolds. Il 19enne terzino destro americano, infatti, nei prossimi giorni diventerà un nuovo giocatore del con dietro la regia della . Tutto fatto, tutto definito.

Un'operazione, impostata con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che vedrà il club sannita assicurarsi le prestazioni del terzino texano fino al termine della stagione. Dopodiché, in caso di salvezza, il giocatore potrebbe rimanere per un'altra annata in terra campana. Ma questo aspetto, più avanti, verrà concordato con la Vecchia Signora.

Proficui, quindi, gli ultimi contatti sull'asse - . Che hanno portato a ottenere il tanto agognato placet, messo in dubbio nelle scorse settimane dai rispettivi pressing di e , per nulla intenzionati a lasciare agevolmente campo libero ai campioni d' in carica.

Espletati gli ultimi dettagli burocratici, Reynolds sbarcherà nel Belpaese. Insomma, questione di giorni. Ma dubbi sulla trattativa, sapientemente impostata da Benevento e , ormai non ce ne sono più. Con i bianconeri, senza l'opportunità di poter tesserare altri giocatori non comunitari nell'immediato, ad aver trovato un valido alleato. Il tutto, all'insegna dei buoni rapporti.